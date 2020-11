원희룡 "秋에 힘 실어준 文…능력 없고 도리 없고 부끄러움 몰라"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선후보인 원희룡 제주지사가 윤석열 검찰총장 직무정지 사태에 대해 문재인 대통령과 추미애 법무부 장관을 비판했다.

원 지사는 25일 페이스북을 통해 "무능(無能)하고 무도(無道)하며 무치(無恥)하다. 능력이 없고 도리가 없고 부끄러움을 모르는 행태가 극에 달했다"며 이같이 말했다.

그는 "어제 추 장관과 청와대를 보고 두 번 놀랐다"며 "추 장관은 윤 총장에 대해 어거지로 끼워 맞춘 의혹을 한참 늘어놓은 후 '제도와 법령만으로는 검찰개혁이 이루어질 수 없다는 사실도 다시 한 번 절실히 깨닫게 되었다'고 말했다. 허울 좋은 무소불위의 감찰, 지휘감독으로도 모자라다는 이야기인가"라고 반문했다.

원 지사는 "청와대 대변인은 '대통령이 별도의 언급은 없었다'고 추 장관에게 힘을 실었다"며 "제도와 법령 말고 이제 다음 카드는 무엇이란 말인가"라고 덧붙였다.

그는 "남녀노소 모든 국민들은 어금니를 꽉 깨물고 고통을 견디고 있는데 정치가, 지도자가 이래도 되는 것인가"라며 "검찰 개혁? 공수처? 대통령과 법무부 장관이 최소한의 명분도 스스로 걷어차 버렸다"고 비판했다.

원 지사는 "국민들이 생각이 없어서, 화가 나지 않아서 참고 있는 것이 아니"라며 "코로나 뒤에 숨을 시간도 얼마 남지 않았다. 결국 국민들이 바로잡을 것이고, 제가 맨 앞에 서겠다"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr