롯데카드, '롯데백화점 플렉스카드' 출시…"명품도 7% 적립 혜택"

롯데백화점, 롯데아울렛 내

250여개 해외명품·컨템포러리 매장서 엘포인트 7% 적립

넷플릭스·유튜브 30%, 스타벅스·폴바셋 50% 할인도

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 나를 위한 소비를 아끼지 않는 2030 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 위한 '롯데백화점 플렉스(Flex) 카드'를 선보였다고 25일 밝혔다.

이 카드는 할인이 없는 명품 브랜드까지도 적립 혜택을 제공해 주는 것이 특징이다. 롯데백화점과 롯데아울렛 내 250여개 해외명품·컨템포러리 매장에서 결제 금액의 7%를 엘포인트로 적립해 준다. 지난달 이용금액이 50·100만원 이상일 경우 각각 5·10만 엘포인트까지 적립할 수 있다.

또 롯데백화점과 롯데아울렛에서 50만원 이상 결제 시 6개월 무이자 할부 혜택, 롯데백화점 7% 현장 할인, 롯데백화점 VIP 바 음료 무료, 롯데백화점 문화센터 10% 할인 등의 서비스도 담았다.

이 밖에 2030 고객의 라이프 스타일을 고려한 생활 혜택도 제공한다. 우선 국내외 가맹점에서 결제금액의 0.5%를 적립 한도 없이 엘포인트로 적립해주고, 스트리밍(넷플릭스, 유튜브, 왓챠, 멜론, 지니뮤직) 30% 결제일할인, 커피(스타벅스, 엔제리너스, 폴바셋, 투썸플레이스) 50% 결제일할인, 롯데면세점 5~15% 현장할인 혜택도 누릴 수 있다.

롯데백화점 Flex카드 디자인은 명품 스타일의 가죽 질감을 살리고 바느질한 듯한 스티치 문양을 테두리에 배치해 고급스러움을 표현했으며, 2030 트렌드에 맞춘 컬러감과 심플한 디자인을 적용했다. 제이드 블루, 로열 블루, 앰버 옐로우의 3가지 색상으로 출시됐다.

롯데백화점 플렉스카드는 마스터 브랜드로 발급 시 국내 공항라운지 무료, 특급호텔·인천공항 발레파킹 등 마스터 월드 등급의 국제 브랜드 서비스가 제공된다. 연회비는 국내 및 해외겸용 모두 10만원이다.

롯데카드 관계자는 "나의 만족감을 위해서라면 망설임 없이 소비하고, SNS를 통한 자기표현에 거리낌이 없는 이른바 플렉스 문화와 최근 젊은 세대의 명품 소비 트렌드에 맞춘 카드"라며 "유행에 민감하고 트렌드를 주도하는 2030세대의 필수 아이템으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr