[아시아경제 문제원 기자] 미국 국무부가 한국에 대한 여행경보를 한단계 낮췄다.

24일(현지시간) 미 국무부 홈페이지에 따르면 한국에 대한 여행경보가 23일자로 3단계 '여행재고'에서 2단계 '강화된 주의'로 하향 조정됐다.

앞서 국무부는 지난 8월 한국 전역에 대한 여행경보를 3단계인 '여행재고'로 조정해 발표한 바 있다.

미 국무부의 여행경보는 4단계로 나뉜다. 일반적 사전주의, 강화된 주의, 여행재고, 여행금지 순이다.

