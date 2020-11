[포토]중랑구 인터넷방송국 운영위원 위촉

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 23일 오후 3시30분 중랑구청 4층 기획상황실에서 중랑구 인터넷방송국 운영위원회 위원을 위촉했다.

위촉식은 류경기 중랑구청장 등 10여 명이 참석한 가운데 위촉장 수여, 인사말씀, 인터넷방송국 운영 경과보고, 토의 및 의견수렴 순으로 진행됐다.

이번 운영위원회는 중랑구의회 김영숙 부의장과 오화근 의원을 비롯 서일대 영화방송공연예술학과 김영준 교수, 이화미디어고 배원석 교사, (사)스마트미디어산업진흥협회 장신석 팀장 등 8명으로 구성, 앞으로 중랑구 인터넷방송국 운영 및 프로그램 기획·편성에 대해 자문 역할을 할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “영상 미디어 환경이 빠르게 변화하는 시대인 만큼 영상매체를 통한 정보전달의 중요성이 높아지고 있다”며 “운영위원 여러분께서 내주신 좋은 의견을 영상 제작에 적극 반영해 구민과 소통하는 인터넷방송국을 운영하도록 노력할 것”이라고 말했다.

