속보[아시아경제 임주형 기자] 23일 경기도 고양시는 주민 6명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진됐다고 밝혔다.

일산동구 보건소는 교고생 확진자(고양시 596번) 가 다니는 학교의 학생과 교직원 등 340여 명에 대해 코로나19 검사를 진행 중이다.

신규 확진자들은 모두 기존 확진자의 접촉자로 보건 당국은 확진자들에 대한 심층 역학조사를 진행 중이다.

