국비 확보 위해 닷새 만에 국회 찾은 이용섭 광주시장

안일환 기재부 2차관, 예결위 박홍근·추경호 간사 잇따라 만나

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장이 지난 18일에 이어 닷새만인 23일 또다시 국회를 찾아 국비확보를 위한 광폭 행보를 이어갔다.

이날 이 시장은 안일환 기획재정부 2차관을 만나고 국회 예산결산특별위원회 박홍근 더불어민주당 간사, 추경호 국민의힘 간사를 만나 지역 주요 현안에 대한 예산반영을 요청했다.

이 시장은 이날 안일환 기재부 2차관을 만나 ▲AI집적단지 3대 주력산업분야 AI학습용 데이터셋 개발사업 ▲자기응용과학 기술개발 및 인프라 구축 등 6개 사업에 대한 정부 차원의 관심과 지원을 부탁했다.

이 시장은 또 국회 예결위 박홍근·추경호 간사를 각각 만나 ▲정부지정 상생형 지역일자리 기반구축 및 정착지원 ▲친환경 공기산업 육성 기반 구축사업 등 지역 주요 현안에 대해 설명하고 내년도 예산에 반영될 수 있도록 적극적인 협조를 요청했다.

이와 함께 ▲광주AI집적단지와 연계한 주력산업분야(자동차, 에너지, 헬스케어) 학습용 AI데이터셋 구축 및 데이터 분석·가공 전문인력 양성을 위한 기반구축비 100억 원 지원 ▲전당 소유 유휴공간을 예술인재 양성 교육 장소 등으로 활용할 수 있도록 거점공간 조성비 40억 원 지원 ▲호남고속철 개통이후 이용객 급증에 따른 철도이용객 편의를 위해 광주 송정역사 조기증축을 위한 설계비 20억 원 지원 등 10개 사업에 대해 국비 반영을 적극 건의했다.

한편 광주시는 포스트 코로나 시대에 대응하는 정부의 재정투자 방향인 미래성장 동력사업, 한국판 뉴딜사업 등 핵심투자 프로젝트에 초점을 맞춰 국비확보 활동을 적극적으로 전개하여 내년도 정부예산 국비 반영액이 올해 보다 14%(3388억 원) 증가한 315건 2조7638억 원의 역대 최대의 정부예산을 확보했다.

이 시장은 “코로나19의 엄중한 상황에서도 광주의 미래를 준비하는 일을 멈출 수가 없다”며 “지난 2년간의 성과들이 시민들이 체감하는 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 국비 확보에 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

