경주시, 내년도 예산 1조4895억 편성 … 올해보다 5.3% 증가

코로나19 장기화 따른 지역경제 활성화·일상회복 중점

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경주시는 2021년 예산안을 전년대비 745억원(5.3%) 증가한 1조4895억원으로 편성해 시의회에 제출했다고 23일 밝혔다.

일반회계는 올해보다 600억원(5.1%) 증가한 1조2400억원으로 확대 편성됐다. 특별회계는 145억원(6.2%) 증가한 2495억 원이다.

지방세에는 일반회계 기준으로 지방소비세를 제외하고 확장적으로 추계해 67억원이 증가한 1955억원을 반영했고, 세외수입 부문에서는 15억원 증가한 437억원을 반영했다.

지방교부세는 내국세의 감소에 따라 115억원(2.7%) 감소된 4106억원을 편성했지만, 올해 의회 승인을 거쳐 동천~황성 도시숲 조성사업에 지역개발기금융자금(지방채) 200억원을 발행한 바 있어 재원 마련에 다소나마 숨통이 트였다는 게 경주시의 설명이다.

중앙정부의 확장적 예산편성 기조 및 한국판 뉴딜 정책에 따라 국·도비는 330억원이 증가한 4880억 원, 조정교부금은 47억원 증가한 255억원을 반영했다.

특별회계는 6.2% 증가한 2495억원 규모다. 상·하수도 공기업특별회계는 180억원 증가한 1270억원을 편성했으나, 기타특별회계는 새마을소득사업운영특별회계 및 장기미집행도시계획특별회계의 폐지에 따라 35억원 감소한 1225억원으로 편성했다.

분야별 세출예산 규모를 살펴 보면, 사회복지 및 보건에 3981억원, 농림해양수산에 1508억원, 문화 및 관광 분야 1270억원, 공공질서 및 안전에 244억원, 환경 711억원, 산업·중소기업 및 에너지 347억원, 국토·지역개발 및 교통·물류에 1682억원, 일반공공행정 및 교육에 794억원, 예비비 103억원 등이다.

주낙영 경주시장은 "재정 운영의 선택과 집중을 통해 연례 반복적이고 불요불급한 사업은 지출구조조정을 통해 과감히 줄이고 내년 안에 마무리되는 사업을 우선적으로 시행하겠다"면서 "경주형 뉴딜사업을 적극 반영해 우리시에 맞는 정책사업을 추진하겠다"고 강조했다.

한편, 2021년 예산안은 이달 30일 열리는 제256회 경주시의회 제2차 정례회 심사를 거쳐 12월21일에 최종 의결·확정될 예정이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr