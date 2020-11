조순계 조선이공대 총장, 학생과 직접 소통 ‘톡(talk) 콘서트’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조순계 조선이공대학교 총장이 1학년 재학생들을 대상으로 직접 강의에 나서 많은 호응을 얻었다.

23일 조선이공대에 따르면 조 총장은 지난달 26일과 지난 18일 두차례에 걸쳐 프랜차이즈창업경영과와 실내건축디자인과 1학년을 대상으로 ‘총장님과 함께 하는 톡(talk)콘서트’ 특강을 진행했다.

총 20개 학과 1학년 재학생들이 참여했다.

조 총장은 ‘놀라운 조이공, Catch your dream’이라는 주제로 조선이공대 역사에 대한 설명, 젊은이들의 꿈과 도전에 관한 내용 위주로 강의를 펼쳤다. 그는 재학생들과 허심탄회한 대화 시간도 가졌다.

조 총장은 “모두 어렵고 힘든 이 시기 코로나19로 위축돼 있는 학생들에게 꿈과 희망에 관한 이야기를 전하고자 이번 자리를 마련했다”며 “우리 대학 학생들이 꿈과 땀으로 스스로 미래 가치를 키워나가는 인재로 성장하길 바란다”고 말했다.

이어 “우리 대학은 모든 일을 ‘학생이 만족하는가’라는 물음에서 시작하고 있다”며 “교육환경, 교육과정, 교육프로그램 등 학생들에게 감동을 주는 교육시스템 구축과 함께 학생들과의 직접적인 소통을 통한 학생중심 명품대학으로 체제를 개편해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr