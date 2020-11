대교베이비TV, 아기와 함께하는 ‘2020 연말 특집 이벤트’ 진행

머리 위로 하트·새해 1월 생일 축하 이벤트

[아시아경제 김희윤 기자] 대교베이비TV는 아기와 함께하는 ‘2020 대교베이비TV 연말 특집 이벤트’를 진행한다고 23일 밝혔다.

먼저 다음달 14일까지 대교베이비TV 홈페이지와 인스타그램에서 올 한해를 마무리 하며 주위 사람들에게 따뜻한 메시지를 전달하는 ‘머리 #위로 하트’ 이벤트를 진행한다.

이벤트 응모는 아기 또는 아기와 함께하는 가족 시청자가 머리 위로 하트를 그린 사진과 함께 메세지를 대교베이비TV 홈페이지나 인스타그램에 업로드하면 된다. 추첨을 통해 선정된 사진과 메세지는 특별 영상으로 제작해 방영하고 유아 소파, 손소독제 세트, 유아 인기 완구를 증정한다.

내년 1월 생일을 맞이할 아기들을 위한 특별 이벤트도 진행된다. 다음달 1일부터 28일까지 홈페이지를 통해 1월에 생일을 맞이하는 아기 사진과 생일 축하 메세지를 올리면, 총 30명의 아기를 선정해 생일 축하 영상을 제작하고 생일 케이크 완구 세트 등 사은품도 함께 증정한다.

대교베이비TV 관계자는 “다가오는 연말을 맞아 아기와 함께 집에서 즐길 수 있는 다채로운 이벤트를 준비했다”며 “한 해를 되돌아보며 아기와 함께 따뜻한 메시지를 전달할 수 있는 이벤트에 참여하면서 행복한 연말을 보내길 바란다”고 말했다.

