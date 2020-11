日검찰, 아베 '벚꽃 행사' 정치자금법 위반 의혹 수사…비서 소환조사

전야제 비용 보전 의혹…야당 "참가비 너무 적어"

[아시아경제 정현진 기자] 일본 검찰이 일본 정부 행사인 '벚꽃을 보는 모임'과 관련해 아베 신조 전 총리가 정치자금규정법 위반 혐의 등으로 고발된 사건을 본격적으로 수사 중인 것으로 전해졌다.

요미우리신문은 23일 소식통을 인용해 도쿄지검 특수부가 벚꽃을 보는 모임 전야제 때 아베 전 총리 등이 정치자금 규정법을 위반한 혐의로 고발된 사건과 관련해 아베 전 총리의 비서 등을 소환조사했다고 보도했다.

보도에 따르면 검찰은 당시 전야제 비용으로 호텔에 지급된 총액이 전야제 참가자들로부터 걷은 참가비 총액보다 많으며 그 차액을 아베 전 총리 측이 이를 보전했을 가능성이 있다고 보고 연루된 이들을 입건할 지 여부를 검토하고 있다. 검찰은 아베 전 총리의 비서 2명 외에도 지역구 지지자 등 최소 20명을 소환 조사했으며 아베 전 총리의 사무소로부터 금전 출납장 등을, 호텔 측으로부터 명세서 등을 받아 분석 중이다.

전야제는 아베 전 총리의 지역구인 야마구치현 시모노세키에 사무소를 둔 정치단체 '아베 신조 후원회'가 주최했으며 조사를 받은 아베 전 총리의 비서 중 1명이 이 단체의 대표를 겸직하고 있다. 전야제는 2013년부터 2019년까지 일본 총리가 재계나 문화계 등 일본에 공적이 있는 각계 인사를 초청해 벚꽃을 보며 환담을 하는 행사인 벚꽃을 보는 모임 전날에 도쿄의 한 고급 호텔에서 진행됐다.

지난해 전야제에는 700명 이상이 참가했다. 그동안 아베 전 총리 측은 참가자들이 1인당 5000엔(약 5만4000원)의 참가비를 냈고 이 돈으로 호텔 식비를 충당한 것이므로 정치인이 유권자에게 금품을 제공한 것이 아니라고 주장해 왔다. 하지만 야당에서는 이 호텔의 음식값을 고려하면 회비가 적어 차액을 아베 전 총리 측이 보전했을 것이라는 의혹을 제기해 왔다.

이에 아베 전 총리는 1인당 5000엔이라는 금액은 호텔이 설정한 것이며 사무소 직원은 돈을 모아 전달했을 뿐이며 차액을 보전한 사실도 없다고 반박했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr