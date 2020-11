'11월 마지막 세일' 롯데온, 제품 최대 50% 할인

27일까지 '블랙프라이데이' 행사 진행

매일 오전 10시 3000명에게 50% 할인 쿠폰 제공

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데온(ON)은 23일부터 27일까지'블랙프라이데이'를 진행해 일부 제품을 최대 50%까지 할인 판매한다.

'블랙프라이데이'에는 매일 오전 10시 선착순 3000명에게 행사 기간 사용이 가능한 50% 할인 쿠폰을 제공한다. 또한 가전, 식품생활, 명품, 의류, 뷰티, 스포츠·레저, 유아동, 홈리빙 등 8개 상품 카테고리에서 선정한 120개 상품 구매 시 추가 카드 할인 쿠폰도 다운 받아 사용할 수 있다.

가전 대표 상품으로는 LG전자 게임용 모니터를 비롯해 TV, 노트북 등을 판매가 대비 최대 20% 할인된 가격에 판매한다. 또한 삼성전자, 애플, 필립스 등의 인기 가전도 저렴한 가격에 선보인다.

명품에서는 롯데온이 병행수입한 상품을 중심으로 판매가 대비 30% 할인된 금액에 상품을 준비했다. ‘프라다 사피아노 플랩 여성 장지갑’ 59만 원대에, ‘프라다 사피아노 모노크롬 숄더백’을 179만 원대에, ‘생로랑 여성 코트 클래식 파이톤탭 스니커즈’를 40만 원대에게 선보인다.

더불어 겨울 의류도 특가에 선보인다. ‘폴로랄프로렌 걸즈 꽈배기 니트 가디건’을 최종 혜택가 4만 2720원에, ‘라코스테 안감 기모 맨투맨’을 5만 5410원에, ‘나이키 NSW 클럽 풀집 후드집업’을 3만 2810원에 내놨다.

