시진핑 "아태 운명공동체 만들어야…CPTPP 가입 적극 고려"

[아시아경제 김유리 기자] 시진핑 중국 국가주석이 20일 개최된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 '아태 운명 공동체'를 만들겠다고 밝혔다고 관영 신화 통신이 보도했다.

시 주석은 이날 '공동번영의 회복력 있는 미래를 향한 인적 잠재력 최적화' 주제로 열린 APEC 정상회의 연설에서 "세계 경제는 우리 곁에 있는 태평양과 같다. 천 가지 물길이 합쳐져 사해(四海)로 이어진다"며 "세계와 아태지역은 현재 심각한 변혁을 겪고 있다. 아태지역 협력의 미래가 어떻게 진행될 지에 따라 지역 발전과 국민 복지, 세계 미래가 결정된다"고 강조했다.

그러면서 "APEC의 중요한 임무 중 하나는 2020년 이후 장기적 협력을 시작하는 것"이라며 "우리는 이를 시작점으로 아태 협력의 새로운 단계를 시작하고 개방과 포용, 성장, 상호 연계, 소통, 협력, 공영의 아태 운명공동체를 만들어야 한다"고 말했다.

그는 이어 "중국은 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)의 체결을 환영한다"며 "포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 적극적으로 고려하겠다"고 밝혔다.

시 주석 앞서 중국이 과거 자국을 향한 포위망으로 인식하던 CPTPP에도 열린 태도를 갖고 있다고 밝힌 바 있다. 가오펑 중국 상무부 대변인 역시 중국의 CPTPP 가입과 관련 "중국은 적극적이고 개방적인 태도를 갖고 있다"고 말했다.

시 주석은 또 "디지털 경제는 세계 미래 발전의 방향이고 혁신은 아태 경제의 날개"라며 "APEC의 인터넷과 디지털 경제의 노선도가 필요하고 이는 신기술 전파와 운영을 촉진할 것"이라고 했다. 이어 "각국이 디지털 기술과 방역, 경제 회복의 경험을 공유할 것을 제안한다"며 "아태 경제 회복을 위해 신동력을 불어 넣겠다"고 말했다.

