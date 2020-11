[아시아경제 임혜선 기자] 분실된 학생증으로 동국대 교내 시설을 이용한 외부인이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자로 파악됐다.

20일 동국대에 따르면 외부인 1명이 지난 16일부터 19일까지 이 학교 학생증으로 법학관(중앙도서관) 2층 열람실을 이용했다. 이 외부인이 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 확인됐다.

이에 학교 측은 이날 오후 6시부터 법학관 2층에 있는 제1∼3열람실을 잠정 폐쇄하고 방역 조치를 했다. 외부인이 학생증을 빌린 것으로 알려졌으나, 학교 자체 조사 결과 분실된 학생증을 이용한 것으로 확인됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr