[아시아경제 임혜선 기자] 부산국립검역소는 17일부터 사흘간 부산항에 입항한 외국 선박에서 선원 77명이 확진 판정을 받았다고 20일 밝혔다.

17일에는 독일 국적 컨테이너선 칭다오 익스프레스호에서 18명의 확진자가 나왔다. 18일에는 러시아 원양어선 아틀란틱 시리우스호에서 전날에 이어 25명이 확진 판정을 받았다. 19일 러시아 냉동냉장선 조디악호에서 2명, 러시아 냉동냉장선 크리스탈 아르티카호 11명이 확진 판정을 받았다. 또 러시아 원양어선 유라보 아모르스키호에서 3명의 확진자가 나왔다.

