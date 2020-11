[아시아경제 박종일 기자] 서초구의회 김안숙 의장은 지난 13일 서울시의회 의원회관 2층에서 열린 사단법인 한국공공정책평가협회 임원 선출식에서 서초구지회 회장으로 임명됐다.

(사)한국공공정책평가협회는 공공기관의 행정제도 개선을 추구, 행정의 효율성과 서비스품질향상을 목적으로 설립된 단체다.

김안숙 의장은 3선 의원으로 제8대 전반기 행정복지위원장을 역임, 제8대 후반기 서초구의회 의장으로 선출돼 소통과 화합으로 구민이 행복한 열린의회를 만들기 위해 활발한 의정활동을 펼치고 있다.

김안숙 의장은 “구민의 행복과 삶의 질 향상을 위해 서초구 행정의 효율성과 품질 향상을 위해 의회가 할 수 있는 본연의 역할 다하는데 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

