코스피 2550선 등락…코스닥 1%대 상승

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 2550선에서 등락을 거듭하고 있다. 코스닥지수는 1%때 상승세를 보이고 있다.

20일 오후 2시 33분 코스피는 전 장보다 0.09%(2.35포인트) 오른 2549.77을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 장보다 0.13%(3.36포인트) 내린 2544.06으로 출발했다. 투자자 동향을 보면 기관은 코스피시장에서 2419억원어치 주식을 팔았다. 외국인과 개인은 각각 294억원, 2029억원어치 주식을 샀다.

현재 시가총액 상위종목 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 64,700 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 13,032,973 전일가 64,600 2020.11.20 15:05 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 반도체 선두 유지…3년간 인력 20% 증원기관, 다 팔아도 삼성그룹株엔 '베팅'삼성전자, 최근 5일 외국인 1455만 3597주 순매수... 주가 6만 4800원(+0.31%) close 가 전 장보다 0.15% 오른 6만4700원을 가리키고 있다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 723,000 전일대비 2,000 등락률 +0.28% 거래량 245,879 전일가 721,000 2020.11.20 15:05 장중(20분지연) 관련기사 코로나 급증에 코스피 2540선서 등락…코스닥은 0.7% 상승쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합 close (0.38%), 셀트리온(0.51%)도 올랐다. 반면 SK하이닉스(-1.02%), 현대차(-1.39%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 513,000 전일대비 5,000 등락률 -0.97% 거래량 294,203 전일가 518,000 2020.11.20 15:05 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI, 주가 51만 5000원.. 전일대비 -0.58%쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합 close (-0.97%) 등은 하락했다.

코스닥지수는 전 장보다 1.08%(9.28포인트) 오른 869.22를 가리키고 있다. 이날 지수는 전 장보다 0.36%(3.13포인트) 오른 863.07로 출발했다. 투자자 동향을 보면 기관과 외국인은 각각 592억원, 1198억원어치 주식을 샀고 개인은 홀로 1210억원어치 주식을 팔았다.

코스닥지수 상위종목은 대부분 오름세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 99,100 전일대비 1,400 등락률 +1.43% 거래량 734,180 전일가 97,700 2020.11.20 15:05 장중(20분지연) 관련기사 코로나 급증에 코스피 2540선서 등락…코스닥은 0.7% 상승쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합 close 는 전 장보다 1.33% 오른 9만9000원을 기록했다. 이외에도 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 210,600 전일대비 2,500 등락률 +1.20% 거래량 606,597 전일가 208,100 2020.11.20 15:05 장중(20분지연) 관련기사 코로나 급증에 코스피 2540선서 등락…코스닥은 0.7% 상승쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합 close (1.35%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 96,100 전일대비 2,900 등락률 +3.11% 거래량 958,870 전일가 93,200 2020.11.20 15:05 장중(20분지연) 관련기사 코로나 급증에 코스피 2540선서 등락…코스닥은 0.7% 상승쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합 close (3.22%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 170,900 전일대비 5,900 등락률 +3.58% 거래량 247,427 전일가 165,000 2020.11.20 15:05 장중(20분지연) 관련기사 쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합기관 순매도에 코스피 2530선으로…코스닥은 횡보세 close (3.58%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 131,200 전일대비 2,600 등락률 +2.02% 거래량 538,505 전일가 128,600 2020.11.20 15:05 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온제약, 외국인 1만 주 순매수… 주가 1.94%쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합 close (2.18%) 등도 올랐다.

이경민 대신증권 연구원 “코스피가 2600선을 향해가고 있는데 글로벌 증시의 등락과 상관없이 상대적인 강세를 이어가고 있다는 점에 주목해야 한다”며 “이달들어 업종별 순환매가 빠르게 전개되고 있다는 점에 주목해야 한다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr