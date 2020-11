소상공인연합회, 메인비즈협회와 업무 협약 체결

[아시아경제 문혜원 기자] 소상공인연합회(이하 소공연)는 20일 메인비즈협회와 ‘소상공인중소기업 상생 협력 강화를 위한 업무협약식’을 진행했다고 밝혔다.

이날 서울시 동작구 소공연 회의실에서 열린 협약식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 소상공인과 중소기업이 디지털 경제로 전환할 수 있도록 두 기관이 핵심 역할을 수행한다는 내용을 담았다.

주요내용은 소상공인·중소기업 동반성장·협력 문화 조성, 비대면 서비스 바우처 지원 사업 마케팅 협력, 소상공인 디지털 사업 활성을 위한 정보교류 등이다.

석용찬 메인비즈협회장은 “이번 업무협약을 통해 소상공인, 중소기업을 지원하기 위한 디지털 전환 사업에 대한 협력이 기대되며 두 기관이 든든한 파트너로서 미래지향적 관계로 발전할 것으로 믿는다”고 말했다.

김임용 소상공인연합회장 직무대행은 “코로나19 사태로 어려움에 처한 소상공인들에게 디지털·스마트 전환은 돌이킬 수 없는 대세가 되고 있다”며 “소공연은 혁신을 선도하는 메인비즈협회의 혁신 노하우를 접목해 소상공인의 디지털·스마트 전환의 핵심 역할을 수행해 나갈 것”이라고 했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr