2021학년도 대학수학능력시험이 13일 앞으로 다가온 20일 서울 마포구 종로학원 강북본원에 방문자 출입통제 강화 안내문이 붙어 있다. 정부는 코로나19 확산 방지를 위해 수능 당일인 12월 3일까지 수능 특별 방역 기간을 운영한다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.