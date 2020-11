◆ 사장 승진

▶㈜만도 수석 부사장 조성현

◆부사장 승진

▶㈜한라홀딩스 전무 김형석

▶㈜만도 전무 정재영

◆주요 보직 임명

▶㈜만도 총괄사장 조성현

▶㈜만도 브레이크 BU장 최성호

▶㈜만도 스티어링BU장 배홍용 겸 소프트웨어 비콘 그룹장

▶㈜만도 CMO 장관삼

▶㈜만도 COO 이기관

▶㈜한라홀딩스 공통부문 기획실장(CFO) 김형석

◆전무 승진

▶㈜만도 권주상 상무

▶㈜만도 김성일 상무

▶㈜한라 이용주 상무

◆ 상무 승진

▶㈜만도 이재영 상무보

▶㈜만도 김성규 상무보

▶㈜만도 홍영일 상무보

▶㈜만도 김영민 상무보

▶㈜한라 신회식 상무보

▶㈜한라 이일희 상무보

▶㈜한라 곽영국 상무보

▶㈜한라 김세배 상무보

▶㈜한라 최인명 상무보

◆임원(상무보) 선임

▶㈜한라홀딩스 임재영 책임매니저

▶㈜만도 김기성 책임매니저

▶㈜만도 임태식 책임매니저

▶㈜만도 이경재 책임매니저

▶㈜만도 Bruce Kim Sr. Manager (만도 아메리카 품질)

▶㈜만도 이진환 책임연구원

▶㈜한라 최태호 부장이사

▶㈜한라 정종환 부장이사

▶목포신항만운영㈜ 여종구 부장이사

▶만도헬라일렉트로닉스㈜ 이정일 부장

▶만도브로제㈜ 하헌관 책임매니저

