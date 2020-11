광주은행, 창립 52주년 기념식 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 20일 창립 52주년 기념식을 개최했다고 밝혔다.

‘코로나19’ 사회적거리두기 1.5단계 격상에 따라 이번 기념식은 행사장 소독, 마스크 착용 등 철저한 방역 속에 참석인원 수를 제한해 진행됐다.

이날 창립기념식에서는 지역경제 발전을 위해 헌신하고, 광주은행의 52년을 위해 아낌없는 성원을 보내준 감사고객에게 감사패를 증정했으며, 맡은 바 업무에 최선을 다한 우수직원들에게 표창장을 수여했다.

1968년 11월 20일, 자본금 1억5000만 원, 직원 57명으로 첫걸음을 뗀 광주은행은 52년의 세월 동안 크고 작은 외풍을 이겨내며 광주·전남을 대표하는 향토은행으로 성장했다.

광주은행은 올해 3분기까지 당기순이익 1377억 원, NIM(순이자마진) 2.24%의 양호한 수익성 지표와 함께 고정이하여신비율 0.41%, 연체비율 0.37% 등 은행권 최고수준의 자산건전성을 유지하며 ‘코로나19’ 위기 속에서도 튼튼한 기초 체력을 바탕으로 양호한 성과를 달성했다.

송종욱 은행장은 이날 지방은행 최고의 수익성과 건전성을 갖춘 리딩뱅크로의 도약을 위해 ‘미래경쟁력 강화를 위한 리빌딩(Rebuilding) 2400 전략’으로 ▲저금리 장기화에 대응한 수익성 확보 및 마케팅 강화 ▲인력, 조직, 비용의 재구조화를 통한 내부자원의 효율적 배분 ▲견실한 수익성 유지와 활동고객 기반 확충을 통한 고객기반·지역밀착 경영 확대 ▲포스트 코로나 시대를 대비하는 디지털 역량 강화를 제시했다.

송종욱 광주은행장은 “지금의 광주은행이 있기까지 한결같은 성원을 보내주신 고객님과 지역민들에게 진심으로 감사드리며, 그 성원에 보답하고자 앞으로도 광주·전남 대표은행의 사명감을 가지고 기업의 사회적 책임에 최선을 다할 것이다”며 “광주은행은 이익만을 좇기보다 지역과의 상생, 지역민과의 동행에 대한 가치를 추구함으로써 지역민에게 가장 사랑받고 신뢰받는 100년 은행으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

