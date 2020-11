한라그룹, 2020 임원인사 단행…㈜만도 총괄 사장에 조성현 부사장

"다양성 충만한 ‘젊음’이 새로운 한라 만든다"

[아시아경제 김지희 기자] 한라그룹은 20일 ㈜만도 사업총괄 사장에 조성현 수석 부사장을 승진 임명하고, 브레이크 BU장에 최성호 부사장, 스티어링 BU장에 배홍용 전무를 발탁하는 임원인사를 단행했다.

한라그룹은 "이번 인사는 정몽원 회장이 건전한 펀더멘털은 물론 끊임없는 혁신, 조직과 개인의 건강, 신뢰받는 기업 등을 강조하며, 특히 열정과 다양성 충만한 ‘젊음’이 새로운 한라를 만든다는 믿음으로 결행했다"고 설명했다.

만도 사업총괄에 임명된 조성현 사장은 브레이크, 스티어링, 서스펜션, ADAS 등 4개 BU와 영업, 구매, 품질 등 Central 조직등 을 총괄 관장한다. 조 사장은 미국, 독일 등 해외에서 20여년 활약한 엔지니어 출신 글로벌 영업맨이다.

만도 글로벌 마케팅과 오퍼레이션 강화를 위해 CMO와 COO도 신설한다. CMO에 장관삼 전무, COO에는 이기관 전무가 각각 임명됐다.

최성호 부사장과 배홍용 전무는 모두 미래차 제품 개발의 주역으로 꼽히는 인물이다. 최근 최 부사장은 통합전자브레이크 이중안전화에 성공하며 ‘IDB2’를 선보이기도 했다. 배 전무는 전자식 스티어링 시스템 이중화 개발은 물론 향후 미래차 핵심이 될 ‘SbW’를 만든 일등 공신이다.

배 전무는 신설 조직인 ‘소프트웨어 비콘 그룹’도 진두지휘한다. 향후 비콘 그룹은 만도 소프트웨어 전략과 실행을 총괄하게 된다. 만도 CFO 정재영 전무도 BU제 전환, 지난 3분기 턴어라운드 등 성과를 인정받아 부사장으로 승진했다.

한편 한라홀딩스 공통부문 기획실장(CFO)에는 ㈜한라 출신 김형석 전무가 부사장으로 승진하며 신규 선임됐다. 김형석 부사장은 그룹 전반에 걸친 재무를 총괄하게 된다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr