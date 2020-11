檢, 오거돈 성추행 관련 부산시청 압수수색

[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 부산시청에 대한 압수수색에 들어갔다.

부산지검은 20일 오전 9시 30분쯤부터 검사와 수사관 20여명을 투입해 부산시의 정보화담당관실과 인사과, 신진구 부산시 대외협력보좌관 사무실 등에서 문서와 컴퓨터 하드디스크 등을 확보한 것으로 알려졌다.

부산지검이 오거돈 전 시장의 측근이던 신진구 보좌관 사무실을 찾은 점을 감안하면 오 전 시장의 성추행 사건 관련 압수수색에 나선 것으로 보인다. 이밖에 재난대응과에 대한 압수수색에도 나서 지난 7월 폭우 때 발생한 초량지하차도 참사와 관련된 자료도 함께 확보 중인 것으로 알려졌다.

한편 오 전 시장은 지난 4월 23일 기자회견을 열어 성추행 사실을 알린 뒤 자진해서 사퇴했다. 또한 지난 7월 23일 밤에는 부산 중앙대로와 충장대로를 연결하는 길이 175m, 왕복 2차로의 부산 동구 초량 제1지하차도가 침수돼 3명이 숨졌다.

