시민단체 "서울시와 광화문광장 재조성 놓고 면담했으나 파행"

[아시아경제 송승윤 기자] 서울시의 광화문광장 일대 재구조화 사업 중단을 요구하는 시민단체들이 지난 19일 시 간부들과 진행한 면담이 결국 파행으로 끝났다고 주장했다.

경제정의실천시민연합(경실련)과 도시연대 등 9개 시민단체로 구성된 '광화문광장 재구조화 졸속추진 중단을 촉구하는 시민사회단체'는 20일 공동성명을 내고 "시민사회단체의 요구에 의해 어렵게 마련된 자리임에도 시 간부들의 상식과 예의에서 벗어난 일방적인 억지 주장으로 대화는 20분 만에 결렬됐다"고 밝혔다.

이들은 "자리에 앉자마자 시민단체들이 그간 내놓은 성명서 문구들을 언급하며 추궁하듯이 따져 묻는 방식은 예상을 넘어선 것"이라며 "그런 돌출 행동을 말리기는커녕 방관하듯이 두고 본 김학진 부시장의 태도에 깊은 유감을 표시한다"고 말했다.

시민단체들은 "김 부시장과 이날 자리에 참여한 광화문광장추진단 간부들이 시민사회단체에 공식적, 공개적으로 사과할 것을 엄중히 요구한다"고 촉구했다.

이어 "이런 태도라면 서울시와의 대화는 불가능하며, 결국 서울시의 광화문광장 사업은 불통과 졸속, 일방주의로 점철된 수치스러운 사업이 될 것"이라고 덧붙였다.

서울시는 지난 9월 광화문광장 서쪽 도로를 없애 광장으로 편입하고, 동쪽 도로를 확장하는 내용의 광화문광장 재구조화 사업 관련 계획을 발표하고 이달 16일 본격적인 공사에 들어갔다.

시민단체들은 서울시 계획에 대해 ▲차량 수요 억제 정책과 지속 가능한 교통수단 확대 방안 부재 ▲경복궁 월대 복원까지 4년에 걸친 긴 공사 기간 ▲집회·시위를 방해하는 나무 심기 등을 문제점으로 지적하며 중단을 요구해왔다. 이들은 오는 27일까지 시청 앞에서 광화문광장 재구조화 사업을 반대하는 릴레이 1인 시위를 이어갈 계획이다.

