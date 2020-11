“원전 있는 곳에 ‘원자력안전’ 있어야” 세계최대 원전지역 ‘원안위’ 이전 촉구

부산 기장군, 원안위 이전 촉구 건의문 전달

청와대·국무총리실·국회·행안부·원안위에

기장에서 “고리1호기 해체도 진행 중”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “원전 해체라는 대역사(大役事)가 진행되는 곳, 세계 최대 원전 밀집지역에 ‘원자력안전위원회’가 와야 하는 것 아닌가.”

부산 기장군은 20일 원자력안전위원회의 기장군 이전을 촉구하는 건의문을 청와대와 국무총리실, 국회, 행정안전부, 원안위에 공문으로 전달했다.

코로나19 재확산 조짐에 따라 기장군수를 비롯한 기장군 관계자가 관계부처를 차례로 방문하는 대신 공문 전달 방식을 선택했다.

건의문에서 기장군이 인근 지역을 포함해 건설·가동·해체에 이르는 원자력발전소 10기가 모여있는 세계 최대 원전 밀집 지역이자 영구 정지된 우리나라 최초의 원자력발전소인 고리1호기의 해체 절차가 진행 중인 지역이라는 점을 강조했다.

고리원전 주변이 부산·울산·경남 800만 인구가 거주하는 최대 인구밀집지역이라는 점을 들어 원전안전 책임기관인 원안위가 기장군으로 이전하는 것이 가장 마땅하다는 점을 담고 있다.

원안위가 원전관련 주요 정책을 결정하고 원전사고 시 방사능 방재를 책임지는 기관으로 원전 지역주민의 안전과 방사능방재, 주민 수용성 측면에서 원안위는 원전 소재 도시로 이전하는 것이 지방분권과 지역균형 발전 차원에서도 적합하다고 강조하고 있다.

오규석 기장군수는 “지금 당장 중앙정부는 팔을 걷어붙이고 서울 광화문에 있는 원안위를 원자력발전소가 있는 현장으로 하루속히 이전시켜야 한다. 그것이 원안위의 존재 이유이고 존립의 근거이다. 또 원자력발전소의 안전과 원전주변지역 주민의 안전을 위해서 시급한 과제이다. 다시 한번 절박한 심정으로 촉구한다”고 말했다.

기장군은 정부가 원안위를 세종시나 대전시로 이전하는 방안을 추진 중이라는 소식에 지난 11일 원안위의 기장 이전을 위한 대책 마련을 위해 TF팀을 구성해 운영하고 있다.

원안위가 기장군으로 이전할 경우 부지 무상 제공은 물론 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr