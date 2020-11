회복세에 찬물…코로나 재확산에 유통가 긴장

확진자 수 따라 바로 영향

오프라인 매장 발길 뚝

대형마트·백화점 매출 10%↓



희비 엇갈려, e커머스 상승세

신선식품 인기, 반찬 제품 20%↑

홈쇼핑도 수요 반영 전망

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 확진자 수가 300명을 넘어서는 등 코로나19 확산세가 거세지며 오프라인 유통업계가 긴장감에 휩싸였다. 일주일 사이 매출이 10% 이상 떨어지는 등 매장을 찾는 고객의 발길이 급감했기 때문이다.

확진자 수 200 넘자 발길 뚝 끊겨

20일 유통업계에 따르면 대형마트와 백화점 등 오프라인 매장은 코로나19 일일 확진자 수가 200명을 넘기 시작한 최근 일주일 사이 매출이 급감했다. 19일 서울을 포함한 전국 곳곳에서 '사회적 거리두기'가 1.5단계로 격상돼 오프라인 매장을 찾는 고객 수는 더욱 감소할 것으로 보인다.

지난 16~18일 대형마트의 경우 2주 전 같은 기간 대비(일요일 격주 의무휴업에 따라 2주 전 기간 비교) 평균 7% 내외의 매출 감소를 보였다. 전년 같은 기간 대비 매출은 약 10% 감소한 수치다. 대형마트는 최근 사회적 거리두기가 1단계로 완화되며 지난해 수준의 매출을 보여왔으나, 최근 확진자 수가 다시 급증하며 곧바로 영향을 받았다. 필수 생필품 위주로 판매하는 대형마트의 경우 그나마 코로나19 확산의 영향이 덜한 상황이다. 의류를 주로 취급하는 백화점은 더 큰 타격을 입었다.

주요 백화점의 지난 16~18일 매출은 일주일 전과 비교해 약 10% 급감했다. 백화점은 10월 이른 추위가 찾아오며 침구류, 아웃도어 용품 매출이 전년 대비 30% 신장하는 등 매출 회복세를 보여왔으나 한순간에 꺾였다. 백화점업계에서는 이 기간 매출이 전년 같은 기간 대비 20% 역신장해, 올해 초 매출이 급감한 때의 악몽이 되풀이되는 것 아니냐는 우려가 나오고 있다.

마켓컬리ㆍSSG 등 매출 상승세

코로나19 사태의 영향으로 연일 높은 매출을 기록하던 e커머스업계는 최근 매출이 더 상승세를 탔다. 확진자 수가 200명을 넘어선 지난 13일부터 18일까지 마켓컬리의 매출과 판매량은 전주 같은 기간 대비 각각 9%, 7% 상승했다. 특히 이 기간 신선식품 구매가 늘었는데 대형마트 수요가 옮겨온 것으로 분석된다. 애호박, 콩나물 제품 판매가 각각 51%, 14% 증가했으며 떡갈비와 훈제오리 등 반찬류도 20%대의 매출 신장률을 기록했다.

SSG닷컴은 지난 13~18일 새벽배송이 전주 대비 비슷한 수준이지만 소폭 상승했다. 마스크 구매도 소폭 증가하며 코로나19 재확산의 영향이 반영되기 시작한 것으로 나타났다. 일평균 확진자 수가 60명대이던 지난달 같은 기간과 비교했을 때는 주문 건수와 매출이 각각 5.0%, 6.4% 올랐다.

홈쇼핑업계는 확진자 수가 급증하자 편성을 일부 조정하고 있다. 마스크와 손소독제 등 생활건강 상품군을 신규 편성하며 코로나19 확산에 따른 수요 대비에 나선 것이다. 지난 13~18일 기준 지난주 같은 기간 대비 큰 매출 변화는 없으나 대형마트와 백화점 등에서 감소한 수요가 일부 반영될 것으로 전망했다.

유통업계는 사회적 거리두기가 2단계로 격상되는 등 코로나19 확진자 수가 늘어날수록 오프라인 매장과 온라인 간 희비가 더욱 극명하게 갈릴 것으로 내다보고 있다. 올 한 해 코로나19 사태의 영향으로 그동안 오프라인 매장에서만 물건을 구매하던 사람이 온라인 서비스를 경험하는 사례가 크게 늘었기 때문이다.

유통업계 관계자는 "사회적 거리두기가 1단계로 완화된 후 온라인을 이용하던 고객 중에서도 일부 오프라인 매장을 다시 찾으면서 매출이 상승하는 모습이었다"며 "하지만 고객들의 온라인 경험이 늘어나서 최근 같은 상황이 발생하면 오프라인을 찾던 고객도 곧바로 온라인으로 발길을 돌리는 상황"이라고 설명했다.

