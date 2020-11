유치원부터 초중고까지 '인공지능 교육' 단계적 도입

내년부터 유치원 학습자료 개발

2022년 개정 교육과정 본격 도입

연말까지 AI 교육 기준안 마련

내년 2학기 고교 선택과목 개설

[아시아경제 이현주 기자] 시범 단계에 머물러 있던 인공지능(AI) 교육이 유치원 및 초중고등학교에 단계적으로 도입된다.

교육부는 20일 정부서울청사에서 제19차 사회관계장관회의 겸 사람투자인재양성협의회를 열고 '인공지능 시대 교육정책방향과 핵심과제' 안건을 논의했다고 밝혔다.

우선 내년부터 유치원에서 놀이를 통한 AI 교육을 할 수 있는 학습자료 개발이 시작된다. '인공지능과 놀이하기' '친구들과 의견 모으기' 활동 등을 통해 AI를 경험하게 하는 것이 주요 내용이다.

2025년부터 적용될 2022년 개정 교육과정에선 AI 교육이 본격적으로 도입된다. 기본적으로 초중학교는 관련 교과에서 기초소양 및 원리 교육을 강화하고, 고등학교는 다양한 선택과목으로 편성해 심화 학습 기회를 제공할 계획이다. 교육 내용으로 프로그래밍, AI 기초원리, AI 활용, AI 윤리 등을 담는다.

이를 위해 연말까지 초중고교 학교급별 기준으로 한 AI 교육 기준안이 마련된다. 학교장이 이미 개설한 AI 과목이나 관련 과목 수업시수를 확대 편성하는 한편, 고교 단계에서는 희망하는 학생들이 AI 분야의 적성·진로를 탐색할 수 있도록 '인공지능 기초'와 '인공지능 수학' 과목이 내년 2학기부터 개설된다.

정부는 또 AI 양성지표를 개발해 부처와 대학에서 추진해온 관련 정책 성과를 점검하고 발전적 정책을 제안하도록 한다. 대학 학부에서는 정책을 포함해 석·박사급 연구자들을 대상으로 하는 정책과 재직자 대상의 재교육·훈련 프로그램까지 시행할 수 있도록 검토할 예정이다.

부총리 겸 교육부 장관을 위원장으로 한 '교육빅데이터위원회'도 내년에 출범된다. 교육 분야 데이터 활용과 보안에 관련된 사회적 합의 등을 위한 의사결정기구로, 각종 지침 등 다양한 데이터를 연계해 정책 발굴에 주력할 방침이다.

