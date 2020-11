티사이언티픽, 첨단신소재 인체삽입형 의료기기 기업 ‘티엠디랩’ 2대주주 등극

[아시아경제 유현석 기자] 티사이언티픽 티사이언티픽 057680 | 코스닥 증권정보 현재가 4,575 전일대비 75 등락률 +1.67% 거래량 995,427 전일가 4,500 2020.11.20 11:19 장중(20분지연) 관련기사 티사이언티픽, 바이오 헬스케어 사업 본격화…"바이오 기업 도약"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-5일【전문가추천】 '반도체 관련주' 지금이 매수 적기다? close 은 인체 삽입형 형상기억 고분자물질 의료기기 연구개발기업인 티엠디랩의 지분을 추가로 취득하여 협력관계를 강화한다.

티사이언티픽은 지난 5월 티엠디랩의 지분 3.87%를 인수한데 이어, 이번 지분 추가 취득으로 12.54%로 2대주주가 됐다고 20일 밝혔다. 이에 특수관계인을 포함해 티엠디랩의 지분 총 20.68%를 확보했다.

티사이언티픽은 티엠디랩이 개발하는 제품의 상용화를 위한 협력체계 및 공동연구개발을 추진하고 미국과 유럽 등 주요 선진국에서의 영업조직 구축에서도 티엠디랩과 사업협력을 강화한다는 계획이다.

티엠디랩은 현재 형상기억고분자를 이용한 인체 삽입형 의료기기인 ‘누관스텐트’의 전 임상시험을 마치고. 식품의약품안전처 허가를 준비하고 있다. 혈관 외벽 서포트, 담관 스텐트, 성형보조물도 개발 중이다. 또한 제품별 개발단계에 맞춰 글로벌 대기업과 협력하기 위해 내년 초 미국 지사를 설립할 계획이다.

또 티엠디랩은 기술특례 상장을 목표로 연구개발을 통한 다양한 파이프라인과 상용화 노력에 박차를 가고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr