엑세스바이오는 'Intrivo Diagnostics'와 47억원 규모의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항원진단키트 공급계약을 체결했다고 20일 공시했다.

계약금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 10.98%다. 계약 종료일은 다음 달 16일이다.

