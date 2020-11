獨 티센크루프, 자금난에 5000여명 추가 감원

[아시아경제 권재희 기자] 글로벌 철강회사 티센크루프가 자금난으로 인해 추가로 5000여명을 감원한다는 계획을 19일(현지시간) 발표했다.

앞서 티센크루프는 지난해 이미 6000여명을 감원한다고 발표하면서 노조의 반발에 부딪힌 바 있다. 이번 추가 감원까지 총 1만1000여명이 해고되는 것이다.

주요 외신에 따르면 마르티나 메르츠 티센크루프 CEO "회사가 완전히 회복하지 못했다"며 "고통스럽겠지만 불가피한 조치"라고 밝혔다.

지난해 티센크루프는 6000여명 감원 계획을 발표하면서 지금까지 3600여명을 해고조치했다. 향후 3년간 추가로 총 7400명이 일자리를 잃게 된다.

이번 해고 조치는 티센크루프가 지난 회계연도에서 16억유로의 영업손실을 기록 한 후 나온 것이다. 티센크루프의 주가는 올 들어서만 60% 떨어졌다.

티센크루프는 부채를 상환하고 사업구조를 재편하는 과정에서 수익성이 가장 좋은 엘리베이터사업부를 유럽 사모펀드 컨소시엄에 170억유로에 매각한 바 있다.

그럼에도 불구하고 자금난에서 벗어나지 못하면서 인도 타다스틸과 합작 벤처 등을 추진하고 있으나 벨기에 반독점 당국의 승인을 받지 못하고 있는 상황이다.

독일 정부는 티센크루프를 구제하기 위해 50억유로(약 6조6000억원) 지원 패키지를 두고 협상 중인 것으로 알려졌다.

독일 대표 제조기업으로 꼽히는 티센크루프의 철강사업 부문은 연기금 적자확대 및 중국의 값싼 철강 수입 증가 등으로 수년간에 걸쳐 수익성이 크게 악화돼왔다. 거기다 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대유행으로 후방 산업들이 직격탄을 맞으면서 철강수요가 급감하자 생존 위협을 받고 있는 상황이다.

