삼성카드 "스타벅스 드라이브 스루 첫 이용 시 아메리카노 한잔 무료"

삼성카드 1만 포인트↑ 사용해 스타벅스카드 3만원↑ 충전하거나

스타벅스 드라이브 스루 신규 이용 시

스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰 제공

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드가 스타벅스커피 코리아와 함께 포인트 충전 이벤트 등 다양한 혜택을 제공한다고 20일 밝혔다.

오는 29일까지 매주 금·토·일요일에 삼성카드 1만 포인트 이상을 사용해 스타벅스 카드 3만원 이상 충전 시 스타벅스 카페 아메리카노(톨) 모바일 쿠폰을 제공한다. 스타벅스 홈페이지 또는 애플리케이션(앱)에서 '스타벅스 카드' 일반 충전을 선택하고, 삼성카드 포인트 사용을 체크 후 결제하면 이벤트에 참여할 수 있다.

또 오는 30일까지 스타벅스 앱에 등록된 삼성카드로 '스타벅스드라이브 스루' 신규 이용 시 스타벅스 카페 아메리카노(톨) 모바일 쿠폰을 3000명에게 선착순으로 제공한다. 스타벅스 앱 내 마이 DT 패스에 차량번호와 삼성카드를 등록하고, 등록한 차량으로 스타벅스 드라이브 스루 매장을 방문해 음료 등을 주문하고 마이 DT 패스로 자동결제하면 이벤트에 참여할 수있다.

