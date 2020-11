포드코리아, 겨울철 '포드 익스플로러 시승 이벤트' 진행

[아시아경제 성기호 기자] 포드세일즈서비스코리아가 다음달 13일까지 포드 익스플로러 겨울 시승 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다. 이번 이벤트는 겨울철 아웃도어 활동에서도 다재다능한 가치를 제공하는 익스플로러의 매력을 고객들에게 선보이기 위해 마련됐다.

포드코리아는 이벤트 기간 내 시승을 완료한 고객 중 500명에게 2등 경품인 툴레 파우치를 증정하고, 총 다섯 가구를 대상으로 1등 경품 소노벨 비발디파크 1박 숙박권 및 1일 리프트권(4인 기준)을 제공한다. 이들 경품 추첨은 다음달 15일에 진행할 예정이다.

참여를 원하는 소비자들은 이벤트 기간 중 포드코리아 홈페이지를 방문해 익스플로러 시승 신청을 접수한 후, 포드 전시장에서 시승을 진행할 수 있다.

포드코리아 마케팅 담당자는 “포드 익스플로러는 캠핑, 가족여행 등 외부 활동에 최적화된 패밀리 SUV”라며, “고객들이 이번 시승 행사를 통해 익스플로러와 함께 즐거운 겨울철 야외활동을 경험하기를 바란다”고 전했다.

