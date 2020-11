SK매직, ‘올클린 공기청정기’ 영유아 가정 대상 반값 할인

선착순 1000명, 일시불 구매 고객에 1년 안심OK서비스 함께 제공

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 영유아 가정을 대상으로 신제품 ‘올클린 공기청정기’ 특별 할인 이벤트를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 만 6세 이하 영유아 가정 대상으로 오는 30일까지 선착순 1000명 한정으로 진행된다. 해당 고객에게는 50% 할인 혜택과 함께 클리닝 서비스, 필터 교체 등을 지원하는 ‘안심OK서비스(1년)’가 함께 제공된다.

참여 방법은 SK매직몰 이벤트 페이지를 통해 가능하다. ‘올클린이 필요한 이유’와 ‘우리 아이와 손잡고 있는 손 사진 인증’을 함께 업로드 하면 이벤트 참여 고객에 한해 ‘올클린 공기청정기’ 50% 할인 쿠폰을 증정한다.

아울러 이벤트 참여 고객 중 우수 포토후기를 작성한 고객 50명을 선정해 SK매직몰에서 현금처럼 사용 가능한 ‘매직몰 포인트’를 구매 금액만큼 되돌려 준다.

한편 지난 2일 출시된 올클린 공기청정기는 원통형 구조로 360도 흡입과 바닥 하부흡입이 가능해 사각지대 없이 전방향 공기질을 관리하는 제품이다.

특히, 정화된 공기 배출로 먼지가 끼기 쉬워 별도 관리가 필요한 팬과 토출부도 손으로 쉽게 분리, 세척할 수 있는 ‘분리형 워셔블(Washable)’ 구조로 설계된 점이 특징이라고 SK매직 측은 설명했다.

또한 SK매직만의 차별화된 8단계 ‘올인원 케어 필터’를 적용해 0.01㎛ 크기의 극초미세먼지까지 99.99% 제거한다. 아토피, 새집증후군 원인물질과 반려동물로부터 발생되는 냄새 등 각종 생활냄새도 집중 관리할 수 있다. 프리, 집진필터로 구성된 2중 항균 필터를 탑재해 항균·항바이러스·항곰팡이 성능까지 갖췄다는 평가다.

