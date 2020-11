NH농협은행, 1000억원 유상증자 추진

오는 27일 임시 주주총회에서 최종 결의

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행이 자본확충을 위해 1000억원 규모 유상증자를 추진한다.

20일 금융권에 따르면 NH농협은행은 다음달 11일 모회사 NH농협금융지주를 대상으로 주당 3만7000원(액면가 5000원)에 신주 270만2702주를 발행하는 1000억원 규모 유상증자를 실시한다.

지난 13일 경영위원회에서 1000억원 규모 유상증자 안이 통과된데 이어 18일 이사회 승인까지 마무리했다. 오는 27일 임시 주주총회에서 최종 결의가 완료되면 다음달 11일 유상증자 실시에 이어 연내 유상증자 관련 모든 절차 및 등기변경이 완료될 예정이다.

농협은행의 유상증자 결정은 코로나19 사태 장기화로 미래 손실흡수능력을 제고할 필요성이 있다는 판단이 작용했다. 충당금을 충분히 쌓아놓기는 했지만 코로나19 사태가 얼마나 더 이어질지 불확실한 상황인 만큼 선제적으로 자본을 확충할 필요가 있다고 판단한 것이다.

농협은행 관계자는 "이번 유상증자로 자본적정성 지표인 BIS 비율 제고 뿐 아니라 연간 약 16억원의 수지개선 효과도 기대된다"며 "또 중장기 사업경쟁력 강화를 통한 범농협 수익센터 역할 제고효과가 있을 것으로 예상하고 있다"고 설명했다.

