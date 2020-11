[아시아경제 조유진 기자] 글로벌 패션 브랜드 유니클로가 오는 26일까지 ‘유니클로 마음나눔 감사제’ 2탄을 실시한다.

이번 감사제 2탄에서는 지역사회와 고객에게 감사의 마음을 전달하기 위해 지역 특산물을 사은품으로 증정하는 특별한 이벤트를 준비했다.

특히 이번 이벤트는 각 매장의 점장과 직원들이 지역사회와 고객에게 보답하고자 제안한 아이디어를 바탕으로 기획됐다. 부산 미역, 대구 수제잼, 광주 고구마 등 전국 각지의 특산물을 현지에서 유니클로가 직접 구매하여 매장을 방문하는 고객에게 감사의 마음으로 전달할 예정이다.

유니클로 마음나눔 감사제 2탄은 전국 매장과 온라인 스토어에서 진행되며, 전국 오프라인 매장에서 7만원 이상 구매한 고객에게 지역 특산물 또는 온누리 상품권을 사은품으로 제공한다.

유니클로 관계자는 “직원들이 지역에 대한 애정을 바탕으로 감사제를 준비하고 고객을 맞이하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 이번 감사제를 통해 ‘마음나눔’의 의미를 실천하고 지역사회에 더욱 친근하게 다가갈 수 있는 기회가 되었으면 좋겠다”고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr