에이스침대, 신세계백화점 경기점에서 '홈 인테리어 페어' 진행

오는 26일까지 신세계백화점 경기점 지하 2층 행사장서…구매 금액별 사은품도 증정

[아시아경제 김종화 기자]대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대가 신세계백화점 경기점에서 오는 26일까지 '홈 인테리어 페어'를 진행한다.

신세계백화점 경기점 지하 2층 메인 행사장에서 열리는 이번 행사는 최근 소비자들 사이에서 확산되고 있는 홈 인테리어에 대한 관심을 반영해 다양한 침대와 가구 제품들을 체험할 수 있도록 구성됐다.

이번 행사에서는 다양한 매트리스와 침대 베스트셀러 아이템이 전시되어 내 몸과 취향에 맞는 제품들을 직접 체험해보고 구매할 수 있도록 했다. 또 수준 높은 휴식에 더해 편안한 재택근무 환경을 원하는 이들 사이에서 높은 인기를 얻고 있는 노르웨이 에코르네스사의 명품 리클라이너 '스트레스리스(Stressless)'도 전시돼 있다.

특히 이번 홈 인테리어 페어에는 침대와 가장 잘 어울리는 가구들로 공간을 연출할 수 있는 '룸세트'가 전시돼 있는 것이 특징이다. 목재의 질감을 그대로 느낄 수 있는 친환경 자재인 스페인산 최고급 건식 자연 무늬목을 적용해 큰 인기를 끌고 있는 침대 프레임 '베나토(VENATO)'와 함께 연출하면 좋은 베나토 룸세트를 특별한 가격으로 만나볼 수 있다. 베나토 룸세트는 ▲확장테이블 ▲서랍장 ▲협탁 ▲거울 등으로 구성됐다.

에이스침대 유튜브 조회 수 1000만을 훌쩍 뛰어넘은 CF 속 신제품 '라노떼(LANOTTE)'를 찾는 고객들의 방문도 많을 것으로 기대된다. 라노떼는 에이스침대에서 새롭게 시도한 무광 금속 느낌의 몰딩으로 세련된 고급스러운 분위기를 강조했고, 볼드한 텍스쳐 결의 패브릭으로 마감해 침실의 무드를 모던하게 연출한다.

이외에도 15개국에서 특허를 받은 에이스침대의 스프링 '하이브리드 Z 스프링'이 적용된 다양한 매트리스 라인이 마련돼 있다. 하이브리드 Z 스프링이 적용된 '하이브리드 테크(Hybrid Tech)' 매트리스는 꺼짐·소음·빈틈·흔들림·쏠림을 차단하는 5 ZERO 시스템, 상하 양면 사용 가능한 투웨이 쿠션 시스템을 적용해 숙면을 위한 최적의 환경을 구현한다.

홈 인테리어 페어 진행을 기념해 금액대별 사은품도 증정한다. 200만원 이상 구매 시 '세사 베게 속통', 530만원 이상 구매 시엔 프리미엄 호텔 베딩 세트를 증정한다. 예비 부부를 위한 에이스침대의 멤버십 서비스 '에이스 웨딩멤버스' 가입 고객이라면, 추가로 주어지는 풍성한 사은품도 제공받을 수 있다.

에이스침대 관계자는 "신세계백화점 경기점에서 진행되는 홈 인테리어 페어에서는 인테리어에 대한 소비자들의 관심을 반영해 풍성하게 제품 라인업을 구성했다"면서 "아늑하고 고급스러운 분위기의 침대와 룸세트를 고민하고 있는 소비자라면 이번 행사를 통해 에이스침대의 다양한 제품들을 경험해보길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr