'믿듣맘무' 마마무부터 아이즈원까지…내일 마이콘, U+ 단독 생중계

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 21일 오후 7시 마마무, 아이즈원(IZ*ONE), 김재환, 나띠가 출연하는 온택트(Ontact) 라이브 콘서트 'MIC ON(마이콘)'을 U+아이돌Live로 독점 중계한다.

LG유플러스가 주최하는 이번 마이콘은 아티스트가 팬을 위한 무대를 만드는 ‘나를 위한 콘서트’, ‘팬에게 헌정하는 콘서트’라는 의미를 담았다.

화려한 퍼포먼스, 안정적인 라이브로 ‘믿듣맘무(믿고 듣는 마마무)’로 불리는 마마무 ▲글로벌 걸그룹 아이즈원 ▲풍부한 감성과 가창력의 ‘보컬리스트’ 김재환 ▲신예 솔로 가수 나띠(Natty)가 출연한다.

마이콘은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 사회적 거리두기로 인해 U+아이돌Live를 통해 모바일 생중계된다. 해외 케이팝(K-POP) 팬을 위한 대만 지역 생방송도 진행될 예정이다. 생중계 이후에는 VOD로 무료 시청할 수 있다. U+아이돌Live는 이용 중인 통신사 관계없이 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어를 통해 무료로 내려 받아 사용 가능하다.

아울러 U+tv ‘UHD2’ 또는 ‘UHD3’ 셋톱박스를 이용하는 고객은 IPTV용 ‘U+tv 아이돌Live’ 서비스를 실행하면 TV에서 더 크고 생생하게 마이콘을 감상할 수 있다.

마이콘 사전 이벤트 결과는 21일 무대 위에서 아티스트들이 직접 결과를 확인할 예정이다. 또 공연 중에는 U+아이돌Live 앱을 통한 실시간 채팅으로 아티스트와 소통도 가능하다.

이정우 LG유플러스 뮤직서비스팀장은 “올 한 해 아이돌Live를 사랑해준 팬들을 위해 최고의 아티스트가 팬들과 함께 만들어가는 컨셉으로 마이콘 무대를 준비했다”며 “많은 시청과 응원 바란다”고 말했다.

