갤럭시Z폴드2·갤럭시버즈 라이브 가죽 케이스 2종 출시

커버 화면·후면까지 감싸는 Z폴드2 레더 플립 커버

내구성 갖춘 갤럭시버즈 라이브 레더 커버 출시

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 갤럭시Z폴드2와 갤럭시버즈 라이브 가죽 케이스 2종을 20일 출시한다.

갤럭시Z폴드2 레더 플립 커버는 6.2인치 커버 디스플레이부터 뒷면 글라스까지 완전하게 감싸 스마트폰의 모든 면을 안전하게 보호해준다. 스마트폰을 가방에 넣어 다닐 때나 옷 주머니 안에서도 스크래치로부터 보호할 수 있다.

천연 가죽 질감과 슬림한 디자인으로 닫혔을 때나 펼쳐진 상태에서도 편안한 그립감을 제공한다. 플립형 전면 커버를 열면 커버 디스플레이 화면이 켜지고 닫으면 자동으로 화면이 꺼진다. 색상은 브라운과 블랙 2가지 색상으로 출시되며, 가격은 9만9000원이다. 삼성전자는 천연 가죽 소재로 뒷면 글라스를 보호할 수 있는 '갤럭시Z폴드2 레더 커버'도 판매하고 있다.

무선 이어폰 '갤럭시버즈 라이브 레더 커버'도 함께 선보인다. 겉면에 천연 가죽을 사용했고 안쪽은 고강도 폴리카보네이트 소재를 사용해 내구성을 갖췄다 슬림하고 군더더기 없는 디자인의 조약돌 무늬의 텍스처에 그레이·네이비 색상이 어우러진다. 갤럭시 버즈 라이브 레더 커버으 가격은 2만2000원이다.

가죽 커버 2종은 삼성전자 홈페이지와 전국 삼성디지털프라자, 쿠팡·11번가·G마켓·네이버 스마트 스토어 등 온라인으로도 구입할 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr