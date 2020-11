하고, 블프 겨냥 "최대 90% 할인"

[아시아경제 조유진 기자] 하고엘앤에프(대표 홍정우)가 운영중인 펀딩·큐레이션 플랫폼 하고가 패션·라이프스타일 제품을 최대 90% 할인 판매하는 ‘블랙프라이데이 기획전’을 오는 22일까지 진행한다.

패션 인기 브랜드를 단독으로 최대 69% 할인된 가격에 선보이며 생필품, 인테리어 용품 등 라이프스타일 제품의 경우 최대 90% 할인가에 판매한다.

이번 기획전은 패션과 라이프스타일 두 분야로 나누어 실시한다. 최대 69% 단독 할인가에 선보이는 주요 패션 브랜드에는 ▲유라고 ▲바이탈싸인 ▲라르고 ▲이슈넘버 ▲팩트 ▲룩캐스트 ▲덱케 ▲리플라 ▲어거스트하모니 ▲논더레스 등이 있다.

구매 금액과 상관없이 블랙프라이데이 상품을 구매하는 고객이라면 누구나 자동으로 응모되는 이벤트도 실시한다. 추첨을 통해 3명을 선정, 아보네백(2개), 덱캐백(1개)을 증정한다.

생필품, 인테리어 용품 등 각종 라이프 스타일 제품은 최대 90% 할인한다. 70여개 브랜드를 대상으로 할인을 실시하며, 대상 제품만 900여개에 달한다. 하고에서만 할인 판매하는 단독 상품으로 ‘딥퍼랑스 프리미엄 퍼퓸 바디 선물세트’와 ‘마이롤러 마이슬림 세트’를 50% 할인 판매한다.

할인 쿠폰을 이용하면 보다 합리적인 가격에 구입이 가능하다. 금액 제한 없이 블랙프라이데이 전용 ‘27% 할인 쿠폰’을 제공한다. 자세한 내용은 하고 사이트에서 확인이 가능하다.

하고 관계자는 “연말이 다가오면서 각종 의류 구입은 물론 감사 선물 준비, 인테리어 변신 등으로 쇼핑을 계획하는 고객들이 많아졌다”며 “블랙프라이데이 시즌에 맞춰 짧지만 파격적인 할인가에 고객들이 원하는 상품을 득템할 수 있도록 본 기획전을 마련하게 됐다”고 밝혔다.

