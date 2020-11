메디톡스·대웅제약 美ITC 최종판결 12월16일로 연기(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 미국 국제무역위원회(ITC)가 대웅제약과 메디톡스의 보툴리눔 균주 분쟁에 대한 최종 판결을 오는 12월 16일(현지시간)로 연기하기로 했다. ITC가 해당 소송의 최종 판결을 연기한 것은 이번이 두 번째다.

20일 제약업계에 따르면 ITC는 메디톡스가 대웅제약을 영업비밀 침해 혐의로 공식 제소한 소송의 최종 판결을 전날(현지시간)에서 내달 16일로 늦췄다.

ITC는 아직 연기 이유는 밝히지 않았다. 업계에서는 현지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 일정 조정으로 보고 있다.

당초 ITC는 메디톡스가 대웅제약을 영업비밀 침해 혐의로 공식 제소한 소송의 최종 판결을 이달 6일 내릴 예정이었지만 지난달 23일 이달 19일로 돌연 연기한 바 있다.

메디톡스와 대웅제약은 2016년부터 이른바 '보톡스'로 불리는 보툴리눔 톡신 제제의 원료인 보툴리눔 균주 출처를 둘러싸고 갈등을 벌이고 있다. 메디톡스는 그간 대웅제약이 자사 보툴리눔 균주를 도용했다고 주장한 반면 대웅제약은 다른 균주라며 팽팽히 맞서왔다.

ITC는 지난 7월 예비 판결에서 메디톡스의 손을 들어줬지만 최종 판결은 예측할 수 없는 상황이다. ITC는 예비 판결에선 대웅제약이 메디톡스의 보툴리눔 균주 등 영업비밀을 도용했다고 판단했지만 이후 대웅제약의 이의신청에 받아들이면서 재검토를 결정했다.

