아동권리?...퀴즈 풀고, 상품권 받아가세요!

금천구, 아동권리주간 ‘아동권리 온라인 퀴즈’ 진행...11월20~12월6일 구 홈페이지 배너 통해 참여 가능

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 11월20일부터 12월6일까지 구 홈페이지를 통해 ‘2020년 아동권리주간 온라인 퀴즈’를 진행한다.

아동권리주간이란 UN아동권리협약 제정일인 11월20일 기념해 유니세프, 굿네이버스, 세이브더칠드런 등 민간단체에서 정한 주간을 말한다.

구는 지난해 7월 유니세프로부터 아동친화도시로 인증 받은 후 11월20일을 기점으로 아동권리주간을 지정, 다양한 기념행사를 진행하고 있다.

올해 아동권리주간 기념행사는 아동 권리에 대한 구민들의 인식을 제고하기 위한 온라인 퀴즈로 진행된다.

온라인 퀴즈는 아동의 4대 권리(생존권, 보호권, 발달권, 참여권)를 주제로 총 다섯 문항으로 구성된다.

금천구민 또는 금천구 홈페이지 이용자는 누구나 구 홈페이지 배너 링크를 통해 퀴즈에 참여할 수 있다. 퀴즈 정답자 중 추첨을 통해 100명에게 모바일 문화상품권(5000원 상당)을 증정할 예정이다.

유성훈 구청장은 “이번 아동권리주간 기념행사는 코로나19 확산 예방과 아동 권리에 대한 인식 제고를 위해 온라인 퀴즈로 마련했다”며 “앞으로도 다양한 정책과 프로그램을 통해 아동의 권리를 증진, 아이들이 안심하고 행복하게 성장할 수 있는 금천구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr