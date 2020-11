소진공, 공공기관 ‘전통시장 활성화 우수 활동’ 공모전 개최

전국 339개 정부 공공기관 대상 우수활동 사례 공모

[아시아경제 김희윤 기자] 소상공인시장진흥공단은 ‘2020년 지역상생을 통한 전통시장 활성화 우수활동 사례 공모전’을 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 공모전은 전통시장 이용 촉진 활동, 기관별 특화된 업무 노하우 전수 등 전통시장 활성화 우수사례를 발굴해 성과 확산 및벤치마킹 기회 제공하고자 마련됐다.

공모대상은 339개 정부 공공기관이다. 공모분야는 ▲기관 특성을 활용한 교류활동 ▲지역경제 활성화 기여 ▲1기관-시장 간 교류 프로그램 운영 등 3개 분야다. 공모방법은 발굴 사례를 전자문서로 다음달 8일 까지 소상공인시장진흥공단으로 발송하면 된다.

접수된 사례는 평가를 거쳐 최우수상 3곳에 중소벤처기업부 장관상을, 우수상 6곳에는 소상공인시장진흥공단 이사장상을, 장려상 9곳에는 전국상인연합회 회장상을 수여할 계획이다.

조봉환 소진공 이사장은 “1기관 1시장, 전통시장 장보기, 재능기부 등을 통해 지역경제 활성화에 앞장서고 있는 정부 공공기관들이 많이 있다”며 “이번 공모전 참여를 통해 대국민에게 지역 전통시장도 알리고 각 기관에서 추진 중인 우수한 상생 사례들도 많이 소개해주시길 바란다”고 말했다.

