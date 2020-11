[아시아경제 김봉주 기자] 개그우먼 조혜련이 큰딸 김윤아와의 근황을 전했다.

조혜련은 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "닮았다. 윤아안에 나있다"라는 글과 사진을 올렸다.

사진에서 조혜련은 딸 김윤아와 함께 카메라를 응시하고 있다.

붕어빵 외모를 뽐내는 모녀의 모습이 눈길을 끈다.

조혜련은 윤아 양의 근황을 묻는 팬의 질문에 "영어과외로 돈도 벌며 대학교 다녀요"라고 답했다.

김윤아는 올해 21살로 과거 엄마 조혜련과 여러 방송 프로그램에 출연한 바 있다. 2013년 KBS 2TV '해피선데이-맘마미아'에 출연해 전교 1등 딸로 화제가 됐다.

이후 2016년에는 TV CHOSUN '엄마가 뭐길래'에 출연해 명문고 자퇴 후 일상을 공개하기도 했다.

