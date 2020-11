이진복 “부산을 싹 다 바꾸겠다”…부산시장 출마 공식화

“文정부, 가덕도 신공항 책임지고 하라”

[아시아경제 임춘한 기자] 내년 부산시장 보궐선거 출마를 공식화한 이진복 전 국민의힘 의원은 19일 “오거돈 전 부산시장의 있어서는 안 될 끔찍한 일이 생겼다. (부산에서) 가장 많이 들은 게 희망이 없다는 말”이라며 “부산을 싹 다 바꾸겠다”고 밝혔다.

이 전 의원은 이날 오후 김무성 전 국민의힘 의원이 이끄는 '더 좋은 세상으로 포럼'(마포포럼)에서 “(부산) 시민들이 아직은 이 정권에 대한 실망, 오 전 시장이 왜 떠났는가를 잘 알기에 저희가 잘 대처하면 훌륭한 결과를 낼 수 있다”며 이같이 말했다.

이 전 의원은 “부산을 희망이 있는 곳으로 바꾸려면 인구가 감소되는 부분을 막지 않으면 안 된다”며 “젊은 친구들과 저녁 늦게까지 토론을 했는데, 저희와 국가관 사회관이 너무 차이나는 것을 통감했다”고 밝혔다.

그는 “서울로 가지 않게 하려면 부산시가 모든 걸 투자해야 한다. 부산에서 초중고를 나온 아이들이 부산 대학을 다닐 수 있도록 정책적 배려를 해야 한다”며 “부산 국가기관이나 중견기업 시험을 치면 인센티브를 주고, 그들이 원하는 기업을 유치해 갈 수 있게 만들어주는 게 중요하다”고 강조했다.

이어 “결혼을 할 형편이 안 되는 아이들이 있다”며 “은행에서 상품 만들게 하고 부산시가 이자에 대한 보전을 해줘서 전세금 전액을 빌려주자. 그렇게 돈이 없어 장가와 시집을 못 가는 일이 없도록 하겠다”고 덧붙였다.

이 전 의원은 가덕도 신공항에 대해 “이 정부가 엉뚱한 일을 잘하고, 언제 그랬냐는 듯이 발을 잘 빼는 뻔뻔함을 가졌기 때문에 가덕도도 김해공항도 안 하면 부산이 무엇을 얻을 수 있느냐”며 “그래서 가덕도를 책임지고 하라는 것이다. 지금까지 실컷 표를 얻어먹고 부산 시민을 우롱하고 안 하면 어떻게 할 것이냐”고 밝혔다.

이 전 의원은 “저희도 가덕도는 선거 공약 두 번이나 했다. 정부의 전략에 휘말려 들어가지 않길 희망한다”며 “우리가 가덕이냐 김해냐 너무 많은 시간 끌어서 부산 사람들이 이제 모르겠다는 얘기를 한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr