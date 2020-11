그랜드코리아레저, 국가품질경영대회 대통령 표창

인재개발 부문 성과 인정, 국가품질혁신상 수상

[아시아경제 김흥순 기자] 그랜드코리아레저(GKL)가 19일 강남구 삼성동 코엑스 오디토리움에서 열린 제46회 국가품질경영대회에서 국가품질혁신상(인재개발) 대통령 표창을 수상했다.

산업통상자원부 산하 국가기술표준원이 주최하고 한국표준협회가 주관하는 국가품질경영대회는 1975년에 제정된 상으로 제조와 서비스 산업에서 품질경영 혁신활동에 탁월한 성과를 창출하고 국가 산업경쟁력 향상에 크게 기여한 개인, 기업 및 공공단체에 수여하는 포상이다.

GKL이 수상한 국가품질혁신상(인재개발)은 인적자원 개발을 통해 직업능력개발 수준에 현저한 질적, 양적 성장을 이룬 단체에게 수여하는 상이다. GKL은 ▲인적자원개발 비전 및 전략 ▲사회적공헌 ▲안정적 노사관계 및 복리후생 ▲성과평가 및 보상 ▲인재개발성과 부문에서 우수성을 인정받았다고 전했다.

유태열 GKL 사장은 "앞으로도 공기업의 소명의식을 갖고 내부 인적자원 뿐만 아니라 관광 종사자들의 역량 향상과 미래인재 육성을 위해서도 꾸준히 노력하는 등 사회적 가치 창출을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

