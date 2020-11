한솔제지, 계열사 한솔이엠이 자회사 편입

[아시아경제 김종화 기자]한솔제지가 19일 계열사인 한솔이엠이의 지분 99.99%를 인수해 자회사로 편입한다고 공시했다.

한솔이엠이는 민간과 공공분야에서 환경 및 에너지, 수처리 사업 등을 추진하는 기업이다. 특히, 설비유지보전사업을 통해 기존 한솔제지의 설비가동 및 에너지 효율화 측면에서 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

한솔제지 관계자는 "한솔이엠이는 친환경 관리사업 분야에서 토탈 서비스 제공이 가능한 사업자이자, 특히 소각장 사업과 관련 건설 및 운영, 스팀 발전에서 판매에 이르기까지 밸류 체인을 보유하고 있는 국내 탑 기업"이라면서 "이번 한솔이엠이 자회사 편입을 통해 설비유지보전사업 부문에 대한 경영효율화를 꾀할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

아울러 최근 유망한 사업분야로 부각되고 있는 친환경 관리사업 진입을 위한 기반도 확보하게 됐다. 친환경 관리사업은 지난 8월 SK건설이 국내 최대 환경플랫폼업체인 EMC홀딩스를 1조 500억원에 인수하는 등 유망사업으로 주목받고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr