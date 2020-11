두산솔루스, 3분기 영업이익 75억원…전분기 대비 34.2%↓

헝가리 공장 전지박 본격 양산·동박 수요 회복 등 4분기 실적 반등 예상

[아시아경제 이기민 기자] 두산솔루스가 올해 3분기 연결기준 매출액 740억원, 영업이익 75억원을 기록했다고 19일 공시했다.

이는 올해 2분기 대비 각각 1.4%, 34.2% 감소한 수치다.

올해 2분기 461억원에서 동박 매출액은 5G 투자 속도 둔화로 인해 3분기에 407억원으로 줄었다.

두산솔루스는 올해 3분기 발생 예정이던 전지박 매출은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산의 영향으로 헝가리 공장이 본격 가동하는 4분기에 반영될 예정이라고 설명했다.

OLED, 바이오 소재 등의 사업을 이끄는 첨단소재부문의 매출액은 2분기 290억원이었지만 3분기 333억원으로 증가하며 분기 최대 매출액을 달성했다. 스마트폰 플래그십 모델 판매 호조와 중저가 스마트폰 시장 성장이 실적을 견인했다.

두산솔루스 관계자는 "4분기에는 전지박과 첨단소재 사업부문 모두 고른 매출 성장세를 보일 것으로 기대한다"며 "헝가리 공장의 전지박 본격 양산, 5G 투자 재개로 인한 동박 수요 회복, 글로벌 스마트폰 브랜드의 플래그십 모델 출시 그리고 겨울철 화장품 보습 원료·재료 판매 증가가 예상된다"고 밝혔다.

