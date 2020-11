'대전 하늘채 스카이앤' 견본주택 20일 오픈…다음달 분양

코오롱글로벌은 20일 대전 중구 선화동에 '대전 하늘채 스카이앤' 견본주택을 열고 분양에 돌입한다고 19일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 견본주택은 예약제로 운영되며, 다양한 콘텐츠를 포함한 사이버 견본주택 '스카이텔링'도 함께 공개한다.

코오롱글로벌이 시공하는 대전 하늘채 스카이앤은 대전 중구 선화동 106-1 일대에 들어서며, 지하 5층~지상 최고 49층 5개동 규모다. 전용면적 84㎡로 구성된 아파트(998가구)·오피스텔(82실) 총 1080가구가 공급된다. 입주는 2024년 7월 예정이다.

사업지 반경 1.5㎞ 내에 14곳의 재개발·재건축이 추진 중이며, 대전 하늘채 스카이앤 바로 옆에는 2차 분양이 예정돼 있어 향후 대규모 하늘채 브랜드 타운이 조성된다. 약 1㎞ 거리에 69층 높이의 아파트와 호텔, 상업시설 등을 건설하는 대전역 역세권 개발이 최근 개발사업자를 선정했다.

대전의 중심인데다 원도심에 속해 주거 인프라도 좋다. 도보로 지하철 1호선인 중앙로역과 '대전~세종~오송'을 잇는 BRT노선(1001번 버스)을 이용할 수 있다. 중앙로역에서 대전역(지하철, KTX·SRT 경부선)까지는 한 정거장 거리다.

코스트코, 홈플러스 등 대형마트와 중앙시장·중앙로 편의시설이 가깝고 충남대병원, 대전성모병원, 대전중구청, 대전세무서 등의 의료복지시설, 관공서도 근처에 있다.

단지는 4베이를 적용(일부세대 제외)하고 남향 위주로 배치되며, 전세대가 일반 천정고(2.3m)보다 높은 2.4m 천정고를 반영해 개방감 있는 주거 공간을 연출했다.

지상 1~2층에 마련된 커뮤니티 시설에는 공유주방형 주민카페, 코인 세탁실, 피트니스클럽, 건식사우나, 실내골프연습장, 실내체육관 등도 들어선다.

단지 내에 정원의 70%까지 입주민에게 우선 배정되는 국공립어린이집이 들어설 예정이며, 부모와 자녀가 함께 책을 볼 수 있는 어린이 도서관, 실내 놀이방도 제공된다.

다음달 2일 특별공급을 시작으로 3일 1순위 해당지역 청약을 받는다. 특별공급에는 생애최초 물량이 배정돼 있다. 견본주택은 유성구 계룡로 108에 위치하며, 온라인 사전 예약을 마친 고객에 한해서만 내방이 가능하다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr