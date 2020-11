박영선 중소벤처기업부 장관이 19일 국회에서 열린 본회의에 출석하고 있다. 박 장관은 경기도 고양시 CJ ENM 제작센터에서 열린 국내 최대 규모의 창업 스타트업 축제인 '컴업 2020' 개막식에 참석 후 국회로 와 흰색 후드티에 청바지 차림으로 본회의에 참석했다./윤동주 기자 doso7@

