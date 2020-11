"세 자릿수 광복절 집회 탓" 서울시에…김근식 "기승전 남탓, 文 꼭 닮아"

[아시아경제 강주희 기자] 김근식 국민의힘 송파병 당협위원장이 19일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 세 자릿수를 기록한 것을 두고 '광복절 집회 영향'이라고 밝힌 서울시를 향해 "기승 전 남 탓하는 문 정권의 내로남불, 서울시가 꼭 닮았다"고 비판했다.

김 위원장은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "과학적 근거도 없이 광복절 집회 후 석 달이나 지나서 세 자릿수 확진자의 원인이라니, 과학의 자리에 정치가 자리 잡은 건가"라며 이같이 말했다.

김 위원장은 "광복절 집회 참가자가 살인자라더니, 이제 광복절 집회가 세 자릿수 확진의 원흉이란다"라며 "소규모 집단감염 경로를 추적 못 하는 건 방역당국의 책임"이라고 지적했다.

김 위원장이 말한 '살인자'는 앞서 노영민 청와대 비서실장이 지난 4일 국회 운영위원회 국정감사에서 광복절 집회에 대해 "집회 주동자는 도둑놈이 아니라 살인자"라고 말해 논란을 빚은 것을 언급한 것으로 보인다.

김 위원장은 이어 "세 자릿수 증가의 책임 전가 위해 애꿎은 광복절 집회를 희생양 삼다니요"라며 "참담한 코로나 위기에 중국 탓만 하는 트럼프와 똑같다. 계속 거슬러가서 조상 탓까지 하시라. 기승 전 남 탓하는 문 정권의 내로남불, 서울시가 꼭 닮았다"고 비난했다.

앞서 박유미 서울시 방역통제관은 이날 코로나19 관련 온라인 브리핑에서 신규 확진자가 78일 만에 세 자릿수를 기록한 것과 관련 "지난 8월 광복절 집회와 관련된 집단감염의 영향"이라고 분석했다.

박 통제관은 이어 "확진자들의 GPS(위성위치확인시스템)를 분석한 결과 핼러윈데이나 지난 주말 도심 집회와의 연관성은 나타나지 않았다"며 "8·15 집회 당시 (확진자 수가) 많이 발생해서 아마 지역사회에 꽤 많이 잔존 감염을 시켰다고 판단한다. 이것이 최근 발생하는 소규모 다발성 집단감염으로 이어졌다고 생각한다"고 말했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr