원희룡 "전세대책, 부총리·장관 탓만 할 일인가…文이 책임져야"

[아시아경제 이지은 기자] 원희룡 제주지사가 정부의 전세대책을 비판하며 "최종책임은 문재인 대통령이 져야 한다"고 지적했다.

원 지사는 19일 페이스북에서 "부총리나 장관 탓만 할 일이 아니다. 당정청 합작품"이라며 이같이 말했다.

그는 "국토부장관은 민간임대주택 혜택을 줬다가 빼앗고 부총리는 호텔, 상가 개조해 들어가라고 빈집 땜질해서 전세대책이라고 내민다"며 "그래도 위치는 내가 정할 수 있었는데 이제 그런 선택의 자유도 억압당할 모양"이라고 지적했다.

원 지사는 "최종책임은 문재인 대통령이 져야 한다"며 "작년에 ‘집값안정’을 호언장담하면서 '전월세값은 이미 안정됐다'고 주장하지 않았나"고 반문하며 "문 대통령은 언젠가부턴 부동산 문제는 입에 올리지도 않고 있다"고 비판했다.

그는 "아파트값 올려 세금 걷더니 이젠 공실 상가, 오피스, 숙박시설을 매입해서 전세주택으로 공급한다고 한다. 도장깨기식 집값 올리기인가"라며 "'답정너' 식으로 나라가 집을 정해줄 수 있다는 망상을 버리라"고 강조했다.

원 지사는 "한시적으로 양도소득세를 급격히 완화해야 한다"며 "다주택자들에 대한 보유세 강화와 병행하면 출구전략으로 시장에 주택을 내놓게 만들 수 있다"고 제안하기도 했다.

